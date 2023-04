Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Kolejne incydenty

To w ostatnich tygodniach kolejny tego typu incydent nad Bałtykiem - związany zapewne z międzynarodową sytuacją dotyczącą wojny w Ukrainie .

Niespełna dwa tygodnie temu informowaliśmy o akcji w Zatoce Finskiej . Tam królewskie i niemieckie Siły Powietrzne również przechwyciły trzy rosyjskie samoloty, które zbliżyły się do przestrzeni powietrznej NATO.

Jedna z maszyn została zidentyfikowana jako samolot wywiadowczy rosyjskich sił powietrznych Ił-20, lecący do Kaliningradu, a eskortowały go Su-27. "Te samoloty wywiadowcze są zaprojektowane do pochłaniania komunikacji i sygnałów wroga" - podkreślał "Daily Mail" 17 kwietnia.



Do przechwycenia rosyjskich maszyn doszło również na początku kwietnia. Wówczas to F-16 należące do rumuńskich sił powietrznych przechwyciły dwa rosyjskie myśliwce lecące w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim.

Rumuńskie F-16 poderwały się z bazy lotniczej w litewskim mieście Szawle.