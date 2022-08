Agencja TASS nie podaje danych żołnierza. Wiadomo tylko, że zmarły mężczyzna miał być jednym z obrońców zakładów Azowstal - ostatniej twierdzy Mariupola.

Prokremlowskie media o śmierci żołnierza z Azowstalu

Z propagandowego przekazu wynika, że ukraiński żołnierz miał być uzależniony od narkotyków.

"Oprócz przewlekłych chorób spowodowanych regularnym zażywaniem narkotyków przed wydaniem z Azowstalu, cierpiał na uzależnienie od narkotyków, które pogorszyło jego stan zdrowia" - czytamy w depeszy prokremlowskiej agencji informacyjnej.

"Neonazista zmarł w areszcie śledczym" - dodano.

Rosyjska propaganda od początku wojny nazywała żołnierzy z pułk Azow "nazistami", tłumacząc w ten sposób ataki na infrastrukturę publiczną, w tym szpital położniczy w Mariupolu, gdzie rzekomo mieli ukrywać się żołnierze z tej jednostki.

RPO Ukrainy: Zaplątali się we własnych kłamstwach

Do kwestii możliwej śmierci żołnierza z Azowstalu odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich Ukrainy.

W wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy zaznaczył, że do biura RPO nie wpłynęła żadna informacja o śmierci jeńca wojennego, który miał wcześniej bronić konglomeratu Azowstal.

W opinii RPO, Rosjanie "zaplątali się w sieci własnych kłamstw".

