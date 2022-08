Wojna w Ukrainie trwa, a armia ukraińska odnosi kolejne sukcesy. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać rosyjski transporter opancerzony MT-LB, który został zdobyty na froncie przez ukraińskie sił zbrojne. Wóz nie zrobił na żołnierzach większego wrażenia. Określili go oni bowiem "transporterem-traktorem" i "zwykłym złomem". Ich szczególną uwagę przykuły jednak kamizelki kuloodporne, które znajdowały się na pokładzie pojazdu.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska "kamizelka kuloodporna" z blachy

Na filmie widać, jak jeden z ukraińskich żołnierzy rozpruwa materiał, pod którym znajdowało się to, co miało chronić Rosjan przed pociskami. Okazało się, że pod wierzchnią warstwą maskującą znajdował się... zwykły kawałek blachy. I to dopiero był prawdziwy "zwykły złom".

W późniejszej części nagrania żołnierze sił zbrojnych Ukrainy wykonali test na "kamizelkach kuloodpornych". Położyli oni kawałki blachy na ziemi i wykonywali demonstracyjne strzały ze swojej broni. Żaden z pokrytych czerwoną farbą fragmentów metalu nie był zdolny powstrzymać ukraińskich kul. Niepowodzeniem zakończyła się również próba połączenia obu kawałków blachy ze sobą - to również okazało się zbyt słabą ochroną przed pociskami z karabinów.

Rosjanie używają na froncie przestałego sprzętu

Jeszcze w czerwcu brytyjskie Ministerstwo Obrony informowało, że rosyjscy żołnierze i sprzymierzeni z Kremlem bojownicy z samozwańczych republik separatystycznych wyposażeni są w przestarzały sprzęt. "Jest wysoce prawdopodobne, że siły DRL (Donieckiej Republiki Ludowej - przyp. red.) są wyposażone w przestarzałą broń i sprzęt. Po obu stronach zdolność do tworzenia i wysyłania na front jednostek rezerwowych prawdopodobnie stawać się będzie coraz bardziej kluczowa dla wyniku wojny" - podkreślono w jednym z komunikatów w drugiej połowie czerwca.

Także ukraiński wywiad w początkowej fazie wojny informował, że Rosjanie korzystają ze sprzętu z czasów radzieckich. "W celu odnowienia możliwości bojowych siły zbrojne Rosji coraz częściej uciekają się do użycia techniki produkcji radzieckiej, która od dawna - od lat 70. - znajdowała się w magazynach" - oświadczył Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w raporcie z kwietnia.