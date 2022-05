Grupa InformNapalm, zajmuje się tzw. białym wywiadem - z ogólnodostępnych informacji zbiera dane o rosyjskich działaniach wojennych i identyfikuje wojskowych, którzy biorą udział w okupacji Ukrainy. W komunikacie na stronie internetowej grupy przekazano, że wolontariusze otrzymali od ukraińskich służb 13 GB zdjęć i filmów skopiowanych z telefonu sierżanta Petra Zacharowa.

"Większość pamięci smartfonu była wypełniona intymnymi zdjęciami żołnierza i jego żony, ale wśród śmieci było też kilka przydatnych materiałów. Były grupowe zdjęcia z kolegami z wojska oraz oficjalne dokumenty. Fotografie pozwoliły nam na identyfikację żołnierzy, którzy w marcu 2022 r. działali w obwodzie kijowskim i najwyraźniej byli bezpośrednio zamieszani w zbrodnie wojenne popełnione w Buczy, Hostomelu i Irpieniu" - czytamy.

Sierżant zgubił telefon. Ujawniono dane wojskowych

Ostatecznie ustalono 100 nazwisk wojskowych, którzy służyli lub służą w 64. Brygadzie. W pierwszej publikacji ujawniono dane 50 z nich. Do wpisów dołączono profile wojskowych w mediach społecznościowych lub ich zarchiwizowane wersje. Przyznano jednak, że część z wymienionych osób "mogła nie uczestniczyć w zbrodniach na cywilach".

"Powinno zostać to ustalone przez prokuraturę w odniesieniu do każdej z osób. Publikacja ta służy jako dodatkowy materiał, który może pomóc śledczym zawęzić poszukiwania i ustalić stopień faktycznej winy każdego zbrodniarza wojennego" - dodają wolontariusze.

Ustalono dowódcę oddziału. Wolontariusze oglądali paradę

Jeszcze przed analizą danych z telefonu, wolontariusze zajmowali się ustalaniem danych dowódcy 64. Brygady - podpułkownika Azatbeka Omurbekowa. By w ogóle poznać jego personalia wolontariusze przeanalizowali m.in. nagrania parady w Chabarowsku, gdzie stacjonowała jego jednostka. W trakcie trwającego blisko godzinę nagrania nazwisko dowódcy zostało wypowiedziane przez spikera jeden raz. To wystarczyło wolontariuszom, by dotrzeć do zdjęcia podpułkownika i odnaleźć dodatkowe o informacje o dowódcy w regionalnych mediach.

"8 listopada 2021, arcybiskup metropolita obwodu chabarowskiego udzielił pochwały podpułkownikowi Omurbekowi, jednocześnie dając mu 'błogosławieństwo' na krucjatę na terytorium Ukrainy" - przekazał InformNapalm.

Przyznano, że zgodnie z prawem międzynarodowym, Omurbekow ponosi pełną odpowiedzialność za zbrodnie dokonane przez jego oddział podczas wojny. Dzięki pracy wolontariuszy, 21 kwietnia Omurbekow został wpisany na brytyjską listę sankcji.