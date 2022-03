Rosyjski żołnierz "Misza" poddał się razem z czołgiem - poinformował na Facebooku doradca szefa MSW Wiktor Andrusiw.

Otrzyma 10 tys. dolarów i będzie mógł ubiegać się o obywatelstwo

"Misza" zgłosił się do ukraińskiego wojska, bo "nie widział sensu dalszej walki", a bał się wrócić do Rosji.

Obecnie, jak podał autor informacji, żołnierz przebywa w dobrych warunkach - z "telewizorem, telefonem, kuchnią i prysznicem". Po zakończeniu wojny otrzyma wynagrodzenie pieniężne za czołg - 10 tys. dolarów i będzie mógł wnioskować o obywatelstwo Ukrainy, zapewnił Andrusiw.

"Kilka dni temu zatelefonował do nas 'Misza'. Przekazaliśmy informację wywiadowi wojskowemu. Wyznaczyli miejsce i on przyjechał. Z drona sprawdzono, że jest sam i nie jest to zasadzka" - podał Andrusiw.

Milion dolarów za rosyjski samolot

Według niego żołnierz w czołgu został jeden, bo "reszta uciekła", a on do domu wrócić nie mógł, bo "dowódca zagroził, że go rozstrzela".

Portal Hromadske przypomina, że koncern zbrojeniowy Ukroboronprom obiecał nagrodę pieniężną w wysokości 1 mln dol. za ukradziony lub zdobyczny samolot rosyjski, a pół miliona - za sprawny śmigłowiec.