Rosyjski żołnierz nazwał to miejsce "czyśćcem". SBU publikuje nowy podsłuch

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) opublikowała rozmowę rosyjskiego żołnierza, w której mówi o Czornobajiwce. To lotnisko pod Chersoniem na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie z uporem umieszczają sprzęt, a Ukraińcy skutecznie go niszczą, które jest stałym tematem żartów i memów. W podsłuchanej rozmowie rosyjski żołnierz nazywa to miejsce "czyśccem".

Zdjęcie Rosyjska armia w Chersoniu / Associated Press / East News