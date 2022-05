Rosyjski żołnierz: Dowództwo groziło strzelaniem, gdy chcieliśmy opuścić jednostkę

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Ukraina - Rosja

Dowództwo miało grozić strzelaniem do uciekających i zaminowaniem dróg - to słowa rosyjskiego żołnierza, który został pojmany i przesłuchany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Na nagraniu, które trafiło do sieci, mężczyzna opisuje swoją ucieczkę z armii.

Zdjęcie Pojmany żołnierz rosyjskiej armii / Służba Bezpieczeństwa Ukrainy /