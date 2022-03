Z informacji przekazanych przez Ukrinform wynika, że rosyjski sprzęt został przejęty przez 10. Górską Brygadę Szturmową. Informację tę potwierdza również Sztab Generalny sił zbrojnych Ukrainy.

Chodzi o rosyjski system do walki elektronicznej (kompleks REB), który jest wykorzystywany na polu walki m.in. do zakłócania łączności i zwodzenia przeciwnika. Jak czytamy, sprzęt zachował pełną zdolność operacyjną, co oznacza, że będzie on mógł być teraz użyty przez Ukraińców. Rosjanie będą więc musieli borykać się z bronią, którą sami przywieźli na okupowane terytorium.

Wojna w Ukrainie zbiera śmiertelne żniwo

Trwająca od 18 dni wojna w Ukrainie powoduje liczne straty. Rosjanie atakują budynki mieszkalne i cele cywilne, nie mogąc przedrzeć się przez dobrze zorganizowany wojskowy opór Ukraińców.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ujawnił, że w wyniku działań zbrojnych na terenie Ukrainy zginęło około 1300 żołnierzy tego kraju. Z kolei Rosja miała już stracić niemal 10 razy więcej - 12 tysięcy żołnierzy.

Rosjanie odnotowują również spore stary w zakresie sprzętu. Przez 16 dni wojny ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjski sprzęt wojskowy warty ponad 5 mld dolarów - podała Ukrinform, cytując ukraińską straż graniczną.

Całkowite straty bojowe Rosjan na 12 marca to: ponad 12 tys. ludzi, 362 czołgi, 1205 bojowych pojazdów opancerzonych, 135 systemów artyleryjskich, 62 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, 33 systemy obrony przeciwlotniczej, 58 samolotów, 83 śmigłowce, 585 pojazdów kołowych, trzy jednostki pływające, 60 cystern i siedem bezzałogowców.