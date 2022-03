Rosyjski samolot nad Polską. Mamy komentarz

Z danych flightradar24 wynika, że samolot wyleciał z Domodiedowa - to lotnisko pod Moskwą. O godz. 5:53 czasu polskiego był w okolicy Krakowa. Nad teren Polski wleciał w okolicy Suwałk i kierował się w linii prostej w stronę stolicy Małopolski.

Rosyjski samolot nad Polską mimo zakazu

To maszyna linii Volga-Dnepr Airlines, prywatnych towarowych linii lotniczych.

Tymczasem w związku z agresją Rosji na Ukrainę przestrzeń powietrzna nad Polską została zamknięta dla rosyjskich linii lotniczych. Rosyjski samolot nie powinien pojawić się nad naszym krajem. Nieoficjalnie w kręgach rządowych dowiedzieliśmy się, że nie jest to pierwszy taki przypadek.



W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego usłyszeliśmy, że zna on sprawę. Po komentarz skierowano nas do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i MSZ. Zwróciliśmy się do rządu, a także do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w rządzie, dzisiejszy lot z terenu Rosji przez Polskę na teren Słowacji był przeprowadzony na prośbę strony słowackiej i uzyskał stosowne zgody. Komunikat takiej treści ma wydać Urząd Lotnictwa Cywilnego.





Rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzna Kanady

W niedzielę mimo zakazu lotów rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Kanady.

"Wiemy, że lot 111 linii Aerofłot naruszył wprowadzony dziś wcześniej zakaz korzystania z kanadyjskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty" - przekazał kanadyjski resort transportu na Twitterze.

"Wdrażamy dochodzenie w sprawie zachowania Aerofłotu i niezależnego dostawcy usług nawigacyjnych, NAVCAN, które doprowadziły do tego naruszenia. Nie zawahamy się podjąć właściwych środków wymuszających stosowanie się do zasad oraz innych środków, by zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości" - dodało ministerstwo w kolejnym wpisie.

Wojna Ukraina - Rosja. Zakaz lotów

Od soboty obowiązuje zakaz lotów dla rosyjskich linii lotniczych nad Polską.

W niedzielę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przedstawiając pakiet kolejnych restrykcji wobec Rosji w związku z inwazją na Ukrainę, poinformowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla samolotów należących do Rosji, zarejestrowanych w Rosji lub kontrolowanych przez Rosję. Nie będą one mogły lądować, startować ani przelatywać nad terytorium UE. Dotyczy to także prywatnych odrzutowców.