Rosyjski atak nuklearny? Propagandziści straszą NATO

W środę w podobnym tonie wypowiadał się też Igor Korotczenko, szef czasopisma "Nacjonalna Obrona" znanego ze związków z Kremlem. Ostrzegł on w rosyjskiej telewizji, że jeśli Polska zaatakuje Białoruś lub wraz z Litwą uderzy w obwód Kaliningradzki, Rosja musi mieć "przećwiczone do automatyzmu" uderzenie taktyczną bronią jądrową na poziomie decyzyjnym i praktycznym. Jak powiedział, "nie wiadomo, co może być konieczne", ale wymienił m.in. uderzenia w fabryki sprzętu pancernego i czołgów w krajach NATO.

Na jego wypowiedź zwrócił uwagę Anton Heraszczenko, doradca szefa MSW Ukrainy, który zamieścił fragment wypowiedzi z napisani na Twitterze.