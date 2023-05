Sołowjow: Skończą się Ukraińcy, przyjdą Polacy

- Im wcześniej mieszkańcy Moskwy, Jekaterynburga, Czelabińska, Petersburga zrozumieją, że trwa wojna, tym szybciej my w tej wojnie wygramy. Będą problemy jeśli oni wciąż będą przekonani, że coś się tam gdzieś dzieje i że to tak naprawdę to nic - mówił kremlowski dziennikarz do swoich słuchaczy.

Reklama

Jak dodawał, wszyscy Rosjanie muszą zrozumieć, że wojna "nie zakończy się jutro".

- Ta wojna wpłynie na wszystkich. Jesteśmy na wojnie z NATO. To trzeba zrozumieć. NATO robi wszystko, by zniszczyć Rosję. Skończą się Ukraińcy, przyjdą Polacy, jeszcze bardziej niż teraz - zapowiadał.

Rosyjski propagandysta uspokaja mieszkańców Rosji

Sołowjow wezwał Rosjan, by nie panikowali i zachowali spokój. Poprosił także każdego, by zastanowił się, co "zrobili i robią dla zwycięstwa Rosji".

W trakcie programu rosyjski propagandysta ponownie wezwał do zniszczenia ukraińskich miast.

- Kijów musi być zniszczony. Odessa, Charków, Dniepr, Lwów, Iwano Frankiwsk - tak samo. Dzisiaj powinno być tam więcej ataków, mocniejsze niż te, które są teraz. To jest wojna i inaczej już być nie może - mówił.

Atak na Moskwę. Rosja oskarża Ukrainę

We wtorek rano w rosyjskich mediach pojawiła się informacja, że w Moskwie na dwa budynki mieszkalne spadły drony. Proputinowskie władze szybko oceniły, że na stolicę Rosji został przeprowadzony atak przez siły ukraińskie. W ocenie rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa Ukraińcy w ten sposób przeprowadzili odwet za niedzielny atak Rosji "na jeden z ośrodków decyzyjnych w Ukrainie".

ZOBACZ: Atak dronów na Moskwę. Kadyrow grozi Niemcom i Polsce

Ukraina zaprzeczyła, by była odpowiedzialna za atak. - Oczywiście nie jesteśmy w to bezpośrednio zaangażowani, jednak z przyjemnością obserwujemy wzrost liczby ataków na Rosję - mówił doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak na antenie ukraińskiej telewizji.

Więcej informacji na temat wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie można znaleźć w naszym specjalnym raporcie TUTAJ .