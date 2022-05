Rosyjski ostrzał rakietowy mostu przez Liman Dniestru. To piąty taki atak

Ukraina - Rosja

Rosjanie po raz kolejny zaatakowali rakietami most przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim na południu Ukrainy - poinformowało dowództwo operacyjne Południe we wtorek. Jak przypomina portal Suspilne, poprzednie ataki na most miały miejsce 26 i 27 kwietnia, 3 maja i 10 maja.

Zdjęcie Rosjanie po raz piąty zaatakowali most przez Liman Dniestru / Planet Labs PBC/Associated Press/East News / East News