Rosyjski oligarcha przeciw wojnie na Ukrainie. "Tragedia"

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Oligarcha Michaił Fridman nazwał wojnę na Ukrainie "tragedią obu narodów" i wezwał do zakończenia "rozlewu krwi" - wskazał w niedzielę "Financial Times". To pierwszy rosyjski oligarcha, który opowiada się przeciwko wywołanemu przez Rosję konfliktowi. - Jestem pewien, że moi partnerzy podzielają mój pogląd - dodawał.

Zdjęcie Oligarcha Michaił Fridman / Natalia Kolesnikova / AFP