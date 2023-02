Rosyjski MON: 63 żołnierzy uwolnionych z ukraińskiej niewoli

Oprac.: Mateusz Stelmaszczyk Ukraina - Rosja

Kilkudziesięciu żołnierzy Federacji Rosyjskiej zostało zwolnionych z ukraińskiej niewoli. W oficjalnym komunikacie rosyjski MON podał, że były to osoby "wrażliwej kategorii", a ich uwolnienie było możliwe dzięki mediacjom Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Strona ukraińska poinformowała, że doszło do wymiany jeńców, a do kraju wróciło 116 ukraińskich żołnierzy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne. Rosyjscy żołnierze / ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News / East News