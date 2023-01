Rosyjski milioner spotkał się w kurorcie z Polakami. Został wyśmiany

Nagranie, o którym mowa, pojawiło się na Telegramie rosyjskiego blogera i milionera Michaiła Litwina. Wideo jest zmontowane - zawiera fragmenty kłótni w wagoniku kolejki i wstawki z komentarzem blogera, który dodatkowo opisuje tło zdarzeń.

Rosjanin wyśmiany przez Polaka

Wideo zostało udostępnione również na Twitterze, a przebieg zdarzeń opisały ukraińskie media. Serwis TSN podaje, że całe zajście miało miejsce w szwajcarskim kurorcie, na nagraniu widać również powiewającą na jednym z budynków szwajcarską flagę. Rosjanin wybrał się ze znajomymi na narty i podczas przejazdu kolejką wdał się w dyskusję z Polakiem.

Reklama

Rozmowę miał zacząć Polak, który zapytał Rosjanina o narodowość. Wtedy sytuacja się zaogniła. Polak miał się zaśmiać, kiedy usłyszał, że ma do czynienia z Rosjaninem, dyskusja szybko zeszła na kwestię toczącej się przy naszej wschodniej granicy wojny. - Mówisz po rosyjsku? - pyta w końcu Michaił Litwin. - A niby dlaczego miałbym mówić po rosyjsku? W języku okupanta... - odcina się Polak.

Instagram Rolka Rozwiń

Rosjanin zaczyna się denerwować i argumentuje, że "język rosyjski jest najlepszy na świecie". To wyznanie spotyka się ze śmiechem Polaka. Michaił Litwin ciągnie dalej - "nic nie rozumiesz". Wtedy Polak zauważa, że skoro Rosja jest "taka wspaniała", to dlaczego Ukraina wygrywa z nią na froncie. W dyskusji padają wulgaryzmy, a na podsumowaniu relacji Michaił Litwin dodaje, że Polak, z którym rozmawiał to "pie*** nazista".

Michaił Litwin to bloger i milioner z Rosji. W mediach społecznościowych jest znany z nagrywania filmów, na których niszczy luksusowe samochody.