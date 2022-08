Gazeta przypomina, że Marszał Ustinow opuszcza Morze Śródziemne po sześciu miesiącach i zaznacza, że misja ta miała związek z rosyjską inwazją na Ukrainę. Jednostka ta jest takim samym krążownikiem rakietowym jak Moskwa, zatopiona przez siły ukraińskie w kwietniu na Morzu Czarnym.

Według "La Razon" kurs Marszała Ustinowa jest obserwowany z bliska przez amerykańskie niszczyciele USS Cole i USS Bainbridge.

Rosyjskie okręty wojenne u wybrzeży Portugalii

W ostatnich dniach także portugalskie media donosiły o pojawieniu się u brzegów Półwyspu Iberyjskiego rosyjskich okrętów wojennych. We wtorek media cytowały źródła wojskowe, które potwierdziły, że pomiędzy poniedziałkiem a środą na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Portugalii zaobserwowano dwa rosyjskie okręty zmierzające z Zatoki Biskajskiej w kierunku Morza Śródziemnego.

Lizbońskie radio Observador i telewizja RTP odnotowały, że w ostatnich miesiącach widoczny jest duży ruch rosyjskiej floty wojennej na wodach atlantyckich i śródziemnomorskich.

