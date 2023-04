Na wypowiedź zwrócił uwagę Francis Scarr, dziennikarz BBC obserwujący rosyjskie rządowe media. Anton Krasowski tłumaczył, że brutalność, którą widać na nagraniach, nie świadczy o żołnierzach rosyjskich, ale o wojnie jako takiej.

- Widzimy obrazy pełne agresji. Odpowiadamy: To nie my jesteśmy tacy - tłumaczy Krasowski. - To prawda, to nie my. To wojna taka jest - dodał.

Reżimowy dziennikarz zauważył, że nie ma wojny bez okrucieństwa.

- Czy przestraszyłem się, oglądając te obrazy? Oczywiście, że tak! Czy potępiam naszych chłopców? Nie! I nigdy tego nie zrobię! - powiedział Krasowski. Przekazał, że zwycięstwo Rosji jest konieczne.

- Musimy wygrać za wszelką cenę, abyśmy przeżyli i przetrwali - podsumował reżimowy dziennikarz.