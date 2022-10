Rosyjski deputowany grzmi: Gdzie się podziało 1,5 mln zestawów dla żołnierzy?

Zarządzona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja nie idzie dobrze. Wielu Rosjan wyszło na ulicę, by zaprotestować przeciwko dekretowi, doszło również do masowych ucieczek z kraju. Ci, którzy jednak pojechali na front, podzielili się z opinią publiczną nagraniami, na których pokazywali, jaki sprzęt dostali do walki.

Media obiegły zdjęcia zardzewiałych karabinów, a także doniesienia o brakach w podstawowym zaopatrzeniu. Jak wynika z relacji samych zmobilizowanych, muszą oni samodzielnie zakupić zestawy, które w teorii powinni dostać w trakcie przydziału. Brakuje podstawowego umundurowania, apteczek, butów i hełmów.

Zdjęcie Rosyjscy rekruci w drodze na front / Associated Press / East News

"Gdzie się podziało 1,5 mln zestawów dla żołnierzy?"

Na doniesienia z frontu postanowił odpowiedzieć jeden z czołowych głosicieli wielkiego zwycięstwa Rosji - deputowany Dumy Państwowej i emerytowany generał Andriej Gurulow. "Musimy uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania" - rozpoczyna swój wpis na Telegramie.

"Wciąż nie jest dla mnie jasne, gdzie się podziało półtora miliona zestawów dla żołnierzy (apteczek, mundurów i innego podstawowego sprzętu dla poborowych - red.), które były składowane w punktach przyjmowania personelu" - grzmi.

"Do sprawy trzeba podejść inaczej" - pisze dalej Gurulow. W swoim wpisie krytycznie ocenia również sam przebieg mobilizacji i chaos informacyjny, który jej towarzyszy.

Gurulow wypowiedział się wcześniej również na temat rosyjskiego odwrotu w Łymanie. W cytowanej przez CNN rozmowie z prokremlowskim kanałem deputowany stwierdził, że "nie potrafi wytłumaczyć tej kapitulacji z militarnego punktu widzenia". - Nie wiem, dlaczego dowódcy nie ocenili sytuacji na froncie w odpowiednim czasie i nie wzmocnili zgrupowania - dodał.