Julia Davis - dziennikarka analizująca rosyjskie media państwowe - pokazała w sieci kolejne nagranie z programów w rosyjskiej telewizji. Na kanale pierwszym rosyjskiej telewizji swoje "pięć minut" miał deputowany Dumy Państwowej Andriej Gurulow.

"Rosja wygra. Bez względu na koszty"

- Rosja wygra. Bez względu na koszty - orzekł na wstępie. - Biden (prezydent USA Joe Biden - red.) mówi, że uderzymy w Ukrainę bronią atomową. Możemy użyć broni nuklearnej, ale po co, skoro wciąż chcemy tam żyć? - kontynuował.

Na tym jednak nie zakończył. Choć zaznaczył, że atak nuklearny na Ukrainę "nie opłaca się" Rosji, to już w przypadku Niemiec, czy Wielkiej Brytanii taki problem nie istnieje.

Gurulow kpi z NATO

W tym miejscu Gurulow zakpił z możliwości odpowiedzi NATO na taki atak. - Jeśli zamienimy Wielką Brytanię w "marsjańską pustynię" - używając do tego atomu - to dla kogo oni uruchomią artykuł 5.? Dla nieistniejącego państwa? - kpił. Artykuł, o którym mówił polityk zakłada, że w przypadku ataku na jednego z członków NATO, pozostałe państwa mają obowiązek odpowiedzieć tak, jakby zaatakowane je same.

Swoje tezy Gurulow powtórzy również w programie nazywanej "klakierką Putina" Olgi Skabiejewej. Słowa deputowanego podchwyciła też prowadząca. - Powinniśmy zaatakować podczas pogrzebu brytyjskiej królowej. Wszystkie głowy państw w jednym miejscu. Idealny moment - mówiła.