Michaił Kulikow i jego dowódca trafili do ukraińskiej niewoli już 26 lutego, czyli w trzecim dniu inwazji Rosji na sąsiedni kraj.

Ukraina. Rosyjski czołgista skazany

"Jak przekazano w uzasadnieniu wyroku, żołnierz otrzymał rozkaz, by wystrzelić w kierunku wielopiętrowego budynku mieszkalnego w Czernihowie. W wyniku ataku nikt nie zginął. Wybuch pocisku zniszczył jednak lokal na dziewiątym piętrze" - czytamy na łamach Suspilnego.

- Chciałbym poprosić o wybaczenie babcię (właścicielkę zniszczonego mieszkania - red.), którą wystraszyliśmy. Przepraszam ludność Ukrainy za to, że wtargnęliśmy do waszego kraju. Nie ma na to usprawiedliwieni" - powiedział żołnierz po ogłoszeniu wyroku.

Czołgista został również ukarany karą finansową - zobowiązano go do pokrycia 26,6 tys. hrywien (ponad 3,3 tys. zł) kosztów sądowych.

Ukraina: Prokuratura bada zbrodnie wojenne

Prokuratorzy badają prawie 26 tys. domniemanych przypadków zbrodni wojennych popełnionych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Oskarżono już 135 osób - powiedział w niedzielę agencji Reutera szef wydziału zbrodni wojennych Prokuratury Generalnej Ukrainy Jurij Biłousow.

Piętnastu spośród oskarżonych znajduje się w areszcie, pozostali są ścigani. Trzynaście spraw już trafiło do sądów. Wydano siedem wyroków.

W maju 21-letni rosyjski żołnierz został jako pierwszy skazany w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie - wymierzono mu karę dożywocia za zabicie nieuzbrojonego cywila. Potem sąd apelacyjny w Kijowie złagodził wyrok do 15 lat pozbawienia wolności.