Rosyjski biznesman zmarł w Indiach. Krytykował wojnę. "Terror"

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Paweł Antow, rosyjski biznesmen i deputowany organu ustawodawczego w obwodzie włodzimierskim, notowany niegdyś na liście "Forbesa", zmarł po upadku z trzeciej kondygnacji hotelu w Rayagada w Indiach - podał niezależny portal Mediazona. Wcześniej krytykował on agresję Rosji w Ukrainie. "Prawdę mówiąc, niezwykle trudno jest nazwać to inaczej niż mianem terroru" - napisał, odnosząc się do ostrzału Kijowa.

