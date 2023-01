To był jeden z 12 tureckich statków, które utknęły z powodu wojny

Drobnicowiec należy do firmy Cayeli Shipping, która do tej pory odniosła się do informacji o incydencie.

Tuzla jest jednym z dwunastu tureckich statków, które utknęły w ukraińskich portach od lutego 2022 roku, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na ten kraj.

Statków tych nie dotyczy rosyjsko-ukraińska umowa w sprawie przewozu zboża przez Morze Czarne, wynegocjowana w ubiegłym roku przez ONZ.