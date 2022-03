Rosyjska Rada apeluje do Putina: Koszty działań wojennych zbyt wysokie

Oprac.: Marek Sławiński Ukraina - Rosja

"Ostatni tydzień pokazał, że koszt wykorzystania wojska do rozwiązywania istniejących problemów jest zbyt wysoki" - w ten sposób ​Rada Praw Człowieka przy prezydencie Rosji odniosła się do inwazji i wezwała Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Oświadczenie podpisało 13 członków Rady, m.in. Aleksander Asmołow, Igor Kaljapin, Nikołaj Sanidze, Aleksander Sokurow.

Zdjęcie Władimir Putin / sputnik SERGEI GUNEYEV / AFP