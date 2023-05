O rozpoczęciu rosyjskiej prowokacji na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego poinformował w mediach społecznościowych Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"W celu zakłócenia działań kontrofensywnych Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy 27 maja 2023 roku rosyjscy okupanci rozpoczęli wdrażanie prowokacji z użyciem broni chemicznej na tymczasowo okupowanych terenach obwodu zaporoskiego" - czytamy w opublikowanym komunikacie.



Ukraińskie służby podkreślają, że prawdziwymi ofiarami prowokacji będą sami rosyjscy żołnierze, co ma uwiarygodnić tezy głoszone przez okupanta.



"Prawdziwymi ofiarami prowokacji staną się żołnierze armii okupacyjnej. Ślady broni chemicznej na ich ciałach mają posłużyć Federacji Rosyjskiej jako fałszywy dowód przeciw Ukrainie" - ostrzega Główny Zarząd Wywiadu.



W komunikacie podkreślono, że ukraińskie siły w walce z Rosjanami stosują jedynie konwencjonalną broń. "(...) Podczas walki z wojskami rosyjskimi używamy jedynie konwencjonalnych środków, a inscenizacje moskiewskich służb wywiadowczych nie mogą wpłynąć na dalsze losy wydarzeń na froncie" - napisano w podsumowaniu.

Ukraina ostrzega przed rosyjską prowokacją

O rosyjskiej prowokacji ukraiński wywiad wojskowy (HUR) informował już w piątek. W komunikacie ostrzegano, że okupant planuje akcję na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, o czym miał świadczyć brak planowej rotacji personelu misji monitoringowej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.



HUR donosił wtedy, że Rosjanie planują przeprowadzenie uderzenia w terytorium elektrowni, ogłoszenie awaryjnego wycieku substancji promieniotwórczych oraz - co kluczowe - obarczenie winą za atak ukraińskich sił zbrojnych.



Wskazywano, że celem okupanta jest doprowadzenie do wstrzymania wszystkich działań bojowych poprzez sprowokowanie międzynarodowych organów do przeprowadzenia śledztwa.



"Federacja Rosyjska chce w ten sposób zyskać czas, by przegrupować okupacyjny kontyngent i zatrzymać ukraińską kontrofensywę" - wskazano w piątkowym komunikacie HUR.