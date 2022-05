Rosyjska propaganda wypromowała staruszkę z czerwoną flagą. Miała być symbolem wojny

Litera "Z"? Rosyjska propaganda miała mieć nowy symbol - chodzi o staruszkę spod Charkowa, która chciała witać rosyjskie wojska z flagą ZSRR. Kobieta szybko zaistniała w rosyjskich mediach, symbolizując "opór przeciwko ukraińskiemu faszyzmowi". W końcu dotarli do niej ukraińscy urzędnicy. Okazało się, że "Babcia Ania" wcale nie popiera rosyjskiej inwazji. - Prosiłam żołnierzy o to, by nie rujnowali Ukrainy - powiedziała. Sama straciła dom.

Zdjęcie Staruszka z czerwoną flagą / Telegram