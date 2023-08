Zdjęcie, na którym widoczne jest m.in. logo PiS, udostępniany jest przez setki rosyjskich kont na telegramie. Użytkownicy przekonują, że fotografia została zrobiona w bliżej nieokreślonym miejscu we Lwowie .

Ma to być oficjalny przekaz partii rządzącej skierowany do mieszkańców zachodniej Ukrainy, którzy muszą przygotować się na aneksję ich regionu do Polski.