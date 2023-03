Rosyjskie kłamstwa ws. wywożenia ziemi

W mediach społecznościowych od jakiegoś czasu zobaczyć można nagranie, na którym rzekomo Polacy mają wywozić z obwodu chersońskiego ziemię. W serwisie Telegram nagranie z "polskimi operatorami" publikowane jest od początku marca. Widać na nim polskie podpisy, słychać polską muzykę.

"Niemcy w czasie II wojny światowej robili dokładnie to samo" - można przeczytać pod nagraniem.

Do sprawy odnosiła się w czwartek rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Marija Zacharowa. Jak podkreślała, Polacy wywożą ziemię "przy pełnym zaufaniu Kijowa". To ona miała zwrócić uwagę, że rzekome zachowanie Polaków jest takie same jak Niemców.

- W Polsce jednak nie ustępują. W intrenecie pojawiły się nagrania wideo, na których polscy "sojusznicy" reżimu kijowskiego furami wywożą ukraiński czarnoziem. Niczego to nie przypomina? Tylko wtedy Polska była po drugiej stronie historii, a czarnoziem w czasie II wojny światowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej wywozili faszyści i zbrodniarze nazistowscy. Dokładnie to samo robili hitlerowcy - mówiła.

Zdaniem Zacharowej ciężko w to uwierzyć, ale "wydarzenia tamtych lat powtarzają się nie tylko na poziomie nacjonalistycznej symboliki, literatury, rytualnych gestów, ale także takiej grabieży".