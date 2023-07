Rosyjska propaganda o ataku na Lwów: Wojsko celowało w czołgi Challenger

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły atak na obiekty wojskowe we Lwowie, w których mogły znajdować się czołgi Challenger oraz 800 ukraińskich żołnierzy i najemników - podaje w czwartek prokremlowska agencja Ria Nowosti. Do ataku doszło w nocy ze środy na czwartek, rosyjskie rakiety uderzyły w budynki mieszkalne i infrastrukturę krytyczną. Na skutek działania Rosjan zginęło co najmniej siedem osób, wciąż przeszukiwane są gruzy.

Zdjęcie Wojna w Ukrainie. Skutki rosyjskiego ataku na Lwów / ROMAN BALUK/Reuters / Agencja FORUM