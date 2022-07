Rosyjska cenzura blokuje Polską Agencję Prasową. Na liście 23 zakazane podmioty

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Dostęp do strony Polskiej Agencji Prasowej oraz 22 innych stwspomniane serwisydostęp do portalu Polskiej Agencji Prasowej oraz 22 innych stron internetowych - powiadomił projekt Roskomswoboda, który prowadzi monitoring stron blokowanych przez rosyjskie władze. PAP to pierwsza agencja prasowa w Unii Europejskiej zablokowana w Rosji.

Zdjęcie Andrej Lipow - szef Roskomnadzoru / Kremlin Pool/Russian Look / Agencja FORUM