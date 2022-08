Rosyjska broń rozmieszczona przy polskiej granicy. To pociski hipersoniczne

Oprac.: Łukasz Aftański Ukraina - Rosja

Pociski hipersoniczne Kindżał Rosja rozmieściła w Kaliningradzie - przekazała agencja Associated Press. Są to trzy najnowocześniejsze rakiety. Zostały one tam dostarczone przez myśliwce MiG-31, które według rosyjskiego resortu obrony mają być w stałej gotowości bojowej.

Zdjęcie Rosja rozmieściła w Kaliningradzie pociski hipersoniczne Kindżał / Rusian Defense Ministry Press Service/Associated Press / East News