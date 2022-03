Rosyjska blogerka zalewa się łzami z powodu wyłączenia Instagrama

- Jeśli sądzicie, że Instagram, dla mnie jako blogerki, jest tylko źródłem dochodu, to jesteście wielkim błędzie. To całe moje życie, moja dusza. To jest coś, z czym zasypiam i budzę się przez te j... pięć lat. Jakie to teraz stadium? Wyparcie? - pyta swoich followersów rosyjska blogerka.

Nagranie zostało udostępnione między innymi przez niezależny białoruski portal informacyjny Nexta. "Jedna z rosyjskich blogerek płacze, że za dwa dni jej Instagram przestanie działać. W ogóle nie przejmuje się tysiącami zabitych, w tym jej rodakami. Oczywiście jej największym zmartwieniem w tej chwili jest to, że nie będzie mogła publikować zdjęć jedzenia z restauracji" - skomentowała Nexta.

Brak mediów społecznościowych, McDonalda i herbaty Lipton

Każdego dnia kolejne firmy wycofują się z rosyjskiego rynku. IKEA, Volkswagen, Shell, BP, Total, ExxonMobil, McDonald, KFC, Coca-Cola, Heineken - to tylko część z nich. Rosjanie płaczą nie tylko z powodu braku Instagrama, rozpacz wywołuje również brak herbaty albo chipsów.

W internecie krąży nagranie, w którym inna blogerka ubolewa nad tym, ze Lipton wycofał się z rosyjskiego rynku.

- Dlaczego, do cholery, zbanowali Lipton? Co ja teraz będę piła? Nie ma Liptona. Nie ma Doritos. Nie ma McDonalds. To p... piekło. A co z moimi urodzinami? Co dadzą mi rodzice w prezencie? Papier toaletowy? Albo papier do drukarki? Bo wszystko będzie kosztować jak za ludzką wątrobę - ubolewa.

"Jeśli nie byłoby TikToka, pracowałbym w McDonalds"

Kilka miesięcy temu rosyjski TikToker Dania Milohin został zapytany w wywiadzie, jak zarabiałby na życie, gdyby nie było Instagrama, TikToka i YouTube. Chłopak po chwili namysłu wskazał, że pracowałby w McDonald's. Ale dziś i to nie byłoby możliwe, zważywszy na to, że McDonald's wycofał się z Rosji.

Internauci w komentarzach zwracają uwagę, że żaden z rozpaczających czy narzekających na zachodnie sankcje blogerów nie zająknął się o ich przyczynie, którą jest wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie.