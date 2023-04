O tym, że walczący na froncie Rosjanie dostali paczki, dowiedzieć się można za sprawą jednego z wpisów Antona Heraszczenki zamieszczonego na Twitterze. Doradca szefa MSW Ukrainy niejednokrotnie publikował już materiały ujawniające absurdy w rosyjskiej armii, a także ukazywał niedorzeczności rozpowszechniane przez propagandę w rosyjskiej państwowej telewizji.

Tym razem zwrócił uwagę na to, co zawierały podarki skierowane do rosyjskich żołnierzy. - Zobaczmy, co przysłali nam tym razem - zaczyna relację jeden z mężczyzn nagranych podczas otwierania pakunku.

Paczki dla Rosjan. Ziarna, woda święcona i obrazki z Putinem

Jak się okazało, w środku opakowania sygnowanego symbolem Jednej Rosji - obecnie sprawującej rządy w państwie Putina oraz literką "Z" - oznaczającą poparcie wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę znaleźć można było nie tylko produkty żywnościowe. Oprócz ziaren zbóż, które spakowane były w worki na śmieci, walczący zastali tam m.in. zestaw plastikowych kubków, wodę święconą, a także obrazki modlitewne z wizerunkiem Władimira Putina.

Relacja urywa się w momencie wyciągnięcia ikon przedstawiających prezydenta Rosji. Wówczas rozpakowujący paczkę mężczyzna nakazuje "wyłączenie kamery".