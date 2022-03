Rosyjscy jeńcy: Rosjanie, zróbcie wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę wojnę

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Podczas konferencji prasowej w sobotę w Kijowie wzięci do niewoli rosyjscy żołnierze zaapelowali do swoich rodaków o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zakończyć wojnę na Ukrainie.