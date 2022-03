"Rosnąca wściekłość Putina". Szefowie FSB w areszcie domowym

Oprac.: Artur Pokorski Ukraina - Rosja

​Szef wywiadu zagranicznego rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i jego zastępca trafili do aresztu domowego, co świadczy o rosnącej wściekłości prezydenta Władimira Putina na służby specjalne z powodu wolno postępującej inwazji na Ukrainę - pisze brytyjski "The Times". "Obaj mężczyźni przez kilka lat odgrywali istotną rolę w operacjach wywiadowczych przeciwko Ukrainie" - czytamy.

Zdjęcie Władimir Putin / MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK / AFP