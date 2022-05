Ukraina - Rosja Ukraińska prokuratura: miejska radna okradała pomoc humanitarną

Sprawę nagłośnił youtuber Ostapenko z kanału Toronto Television oraz dziennikarka Melania Podolak. Opublikowali oni zdjęcia wiadomości, w których Rosjanin żąda od Ukraińca podania hasła do konta Sony. W taki sposób żołnierz próbował uzyskać dostęp do gier z cyfrowej kolekcji gracza. Próbował przekonać mężczyznę, że chce uzyskać jedynie dostęp do gier i nie próbuje mu się włamać na maila.

Prawowity właściciel konsoli na pierwszą "prośbę" zareagował krótkim "nie", z kolei następne próby kontaktu zignorował zupełnie.

Ostatnia wiadomości, którą Ukrainiec otrzymał od żołnierza brzmiała: "Odpiszesz, czy już nie żyjesz?".

Reklama

Mariupol okupowany przez Rosjan. Przyjmowane są wnioski o paszport

Od mieszkańców okupowanego przez Rosjan Mariupola zaczęto przyjmować wnioski o paszport Rosji - poinformował w poniedziałek doradca mera tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy Petro Andruszczenko. Ocenił, że jest to kolejna faza aneksji Mariupola.

Zobacz też: Mariupol. Petro Andriuszczenko: Rosjanie zwożą zwłoki do supermarketu

By otrzymać rosyjski paszport, mieszkańcy Mariupola początkowo muszą otrzymać w Doniecku zaświadczenie o meldunku, a następnie złożyć wniosek o paszport w Nowoazowsku w tzw. służbie migracyjnej tzw. Donieckiej Republiki Ludowej - relacjonuje Andruszczenko.

- Możemy stwierdzić, że aneksja Mariupola przez Rosję przeszła na następne stadium realizacji. Aktywne - podsumował.