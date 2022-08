Rosjanie znaleźli "winną" zamachu. To matka z 12-letnią córką

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) znalazła główną podejrzaną w sprawie zamachu na Darię Duginę. Według Rosjan Ukrainka Natalia Wowk miała wjechać do Rosji z 12-letnią córką, a po wysadzeniu auta propagandystki uciec do Estonii. Propagandowe media opublikowały nowe nagrania z podejrzaną, pokazały też rzekomą legitymację wojskową sugerującą, że Wowk należała do pułku Azow. Ukraina zaprzecza oskarżeniom.

Zdjęcie Rosja twierdzi, że znalazła "winną" zamachu / Sergey Shakhidzhanyan/Laski Diffusion; Ria Novosti / East News