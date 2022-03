Rosjanie zmieniają taktykę. Ukraina podaje straty agresora

Oprac.: Łukasz Noszczak Ukraina - Rosja

"Rosja przechodzi na paskudną taktykę, która ma na celu maksymalne szkody cywilne: bombarduje obszary mieszkalne i krytyczną infrastrukturę, zagraża instalacjom nuklearnym" - napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał kolejne szacunkowe dane o stratach, jakie poniosła strona rosyjska. Od 24 lutego do 5 marca miało zginąć ponad 10 tys. żołnierzy wojsk Władimira Putina. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że do tej pory ​na Ukrainę wróciło z zagranicy 66 224 mężczyzn, by "bronić swojego kraju przed inwazją Rosji".

Zdjęcie Zniszczone w budynki w ukraińskim mieście Czernihów / DIMITAR DILKOFF / AFP