Rosja a Ukraina. Baterie S-300. Co to?

Czym są baterie S-300, z których korzysta Rosja? To rakiety dalekiego zasięgu ziemia-powietrze . Zostały one opracowane do obrony przed wszelkiego rodzaju nalotami i pociskami manewrującymi, a także są zdolne do zwalczania taktycznych rakietowych pocisków balistycznych.

Podobnych systemów używa Ukraina. Należy zaznaczyć jednak, że z właściwym przeznaczeniem tych rakiet. Inaczej sprawa ma się z Rosją, o czym informowali eksperci od początku wojny.

By zintensyfikować działania wojenne starsze rakiety systemu S-300 są przerabiane i bardzo często wykorzystywane przez Rosję do bombardowania miast w Ukrainie. Efektem jest sianie większego, chociaż mniej precyzyjnego zniszczenia. Jednak ma to swoje wady i doprowadza do drastycznych spadków liczby tych rakiet, z których może korzystać Rosja.