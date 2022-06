Ukraina - Rosja Gest rosyjskiego noblisty. Muratow oddał medal dla ukraińskich dzieci

Informację o ostatnim obiedzie Rosjan Grupa Operacyjna "Południe" podała w poniedziałek.

"Biorąc pod uwagę zachowanie klientów, ich grabieżną przeszłość i niegodne pochodzenie, przybyła specjalna grupa serwisowa, by obsłużyć tak wyjątkowych gości" - przekazali ukraińscy wojskowi.

W komunikacie na Facebooku podano, że grupa żołnierzy otworzyła do Rosjan ogień z karabinów maszynowych. Podano, że "goście" odebrali dwa "czeki na 200" (oznaczające transport martwego żołnierza) i "jeden na 300" (oznaczający transport rannego wojskowego).

Reklama

Zdjęcie / Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / facebook.com

"Ten od 300 poprawia swoją sytuację (nie tylko finansową) w jednym ze szpitali na tymczasowo okupowanym Krymie. Z kolei pozostali są w czarnych workach" - dodano.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie stracili ok. 300 żołnierzy ostatniej doby

Z najnowszych danych Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych wynika, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło, zostało rannych lub wziętych do niewoli ok. 34,1 tys. rosyjskich żołnierzy. Ostatniej doby okupant stracił ok. 300 wojskowych.

Dodatkowo Rosjanie stracili 1496 czołgów, ponad 3600 pojazdów opancerzonych, 216 samolotów i 186 śmigłowców.