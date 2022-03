Ukraina - Rosja Ukraiński dron zniszczył 180 jednostek sprzętu wojskowego Rosji

We wtorek trzy przybywające z różnych kierunków kolumny rosyjskiego wojska wkroczyły do Trościańca i zajęły to leżące w obwodzie sumskim miasto - napisał na Facebooku szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu Dmytro Żywycki.

"W mieście zniszczone są prawie wszystkie linie energetyczne, wszystkie drogi są uszkodzone. Rosjanie chodzą od domu do domu, wyprowadzają ludzi z piwnic, zmuszają ich do siedzenia w nocy na ulicy" - napisał Żywycki.

Zdjęcie Ukraińcy w piwnicy / ANATOLII STEPANOV / East News

Rosyjskie czołgi zburzyły XVIII wieczny zabytek architektury tzw. Okrągły Dziedziniec (ujeżdżalnię), a także miejską galerię sztuki.

Reklama

"Obwód sumski jest ukraińskim bastionem, jego obrona jest walką o całą Ukrainę. Zatrzymujemy wroga na samych granicach!" - pisał wcześniej Żywycki.



Sytuację w Ukrainie relacjonujemy NA ŻYWO tutaj