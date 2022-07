Rosjanie zaciekle strzegą Mostu Krymskiego. "Szalona liczba systemów obrony"

Ołeksij Daniłow był gościem Radia NV. W trwającej niemal 30 minut rozmowie, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy skomentował najnowsze wydarzenia na polu bitwy. Fragmenty rozmowy opisuje serwis hromadske.ua.

Jak zauważył Daniłow, napięta sytuacja panuje obecnie w okolicach Mostu Krymskiego. Most ten łączy okupowany przez Rosjan Krym z resztą terytorium kraju. Otwarta w maju 2018 roku przeprawa jest uważana za jeden z najważniejszych obiektów trwającej wojny.

Most Krymski. "Szalona liczba systemów obrony"

To m.in. dzięki temu połączeniu Rosjanie mogą nieustannie przerzucać swoje wojska i sprzęt służący do atakowania celów na terenie Ukrainy. Od wielu tygodni strona ukraińska wskazywała na konieczność zniszczenia mostu, by dzięki temu zakłócić łańcuch dostaw. W ostatnim czasie szanse na zlikwidowanie krytycznych punktów dla Rosjan wzrosły dzięki nowej broni, którą Ukraina otrzymała od Zachodu.

Reklama

Chodzi o wyrzutnie rakietowe o większym zasięgu, systemy HIMARS i ich odpowiedniki, które mogą razić cele na odległości do 70-80 km.

Zdaniem Daniłowa, cytowanego przez hromadske.ua, Rosjanie odczuwają presję związaną z dostarczeniem do Ukrainy nowej broni. Całą swoją uwagę mają teraz skupiać na newralgicznym Moście Krymskim - słyszymy.

- Panuje tam napięcie. Most Krymski jest bardzo pilnie strzeżony, szkolenia odbywają się tam prawie codziennie. Liczba systemów obrony przeciwlotniczej, którą rozmieszczono w celu ochrony tego obiektu jest szalona - mówi Daniłow.