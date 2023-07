Rosjanie zaatakowali Zaporoże nieznaną bronią. Apel o niedotykanie wraku

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

W Zaporożu ogłoszono alarm przeciwlotniczy, który trwał niecałe 20 minut. W tym czasie miasto zostało zaatakowane z nieznanego rodzaju broni. Wciąż nie jest znana dokładna liczba rannych, ale wiadomo, że w ataku ucierpiały także dzieci. Szef zaporoskiej administracji wojskowej Jurij Malaszko zaapelował do mieszkańców, by nie zbliżali się do wraku.

Zdjęcie Atak z nieznanej broni na Zaporoże / UKRINFORM / East News