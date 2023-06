Atak na tamę na Dnieprze. Rada Europejska reaguje

Niemiecka minister spraw zagranicznychobwiniła Rosjan za zniszczenie tamy na Dnieprze i napisała, że Niemcy pracują, by zyskać pełny obraz sytuacji. "jest niewłaściwie wykorzystywana, a życie ludzkie jest w niebezpieczeństwie. Odpowiedzialność spada tylko na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę" - oceniła na Twitterze.

Do ataku na zaporę w Nowej Kachowce odniósł się także rzecznik KE ds. zagranicznych Peter Stano. - To nowa oznaka eskalacji, podnosząca przerażającą naturę rosyjskiej agresji na Ukrainę do bezprecedensowego poziomu - ocenił Stano podczas konferencji.



Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wyraził z kolei szok i zapowiedział, że KE pociągnie Rosję do odpowiedzialności. We wpisie przekazał, że podniesie tę kwestię na szczycie Rady Europejskiej. Napisał także o propozycji pomocy dla zalanych obszarów. "Zniszczenie infrastruktury cywilnej wyraźnie kwalifikuje się jako zbrodnia wojenna" - ocenił.

O wysadzeniu zapory w Nowej Kachowce mówił we wtorek także prezydent Andrzej Duda. - Wysadzenie tamy pokazuje, jak bezwzględnie i okrutnie Rosjanie prowadzą wojnę, chcąc po prostu zniszczyć Ukrainę i jej przyszłość - ocenił polski przywódca.