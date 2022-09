Przejście graniczne w Imatra jest jednym z najpopularniejszych posterunków w południowo-wschodniej Finlandii, gdzie skupia się ruch transgraniczny z obwodu petersburskiego - relacjonuje fińskie radio.

Rowerzyści na przejściach granicznych. To nie jest nowe zjawisko

Rowerzyści na przejściach granicznych nie są nowym zjawiskiem, ponieważ z rosyjskiego Swietogorska do centrum Imatry jest mniej niż 10 km. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia, odkąd ogłoszono w Rosji częściową mobilizację, do Finlandii przez Imatrę przedostało się ok. 350 rowerzystów. To niemal tyle samo, ile ostatniego lata, ale mniej niż przed pandemią koronawirusa - podano. W latach 2018-2019 rocznie przejeżdżało po ok. 25-28 tys. rowerzystów.

Zdaniem szefa posterunku granicznego w Imatrze Anttiego Vahe ruch jest wzmożony, ale przebiega spokojnie. Natężenie jest mniej więcej na poziomie sprzed ograniczeń pandemicznych. Jednak - jak zauważył - podróżni mają "więcej bagaży niż zwykle". Wielu przez Finlandię podąża do innych krajów. Rowerzyści wydają się mieć też większe plecaki, niż sugerowałaby wizyta w Finlandii "jedynie na zakupy" - przyznał funkcjonariusz.

Ruch transgraniczny między Finlandią a Rosją dla celów turystycznych przywrócono w lipcu, po niemal dwóch latach obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. W ostatnim tygodniu do Finlandii, wszystkimi środkami transportu, przedostaje się dziennie po ok. 5-8 tys. Rosjan (przez Imatrę ok. 2 tys.).