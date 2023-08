Wołodin przywołuje sytuację w Gruzji. "To samo czeka Zełenskiego"

" Saakaszwili został zapamiętany tylko z żucia krawata. Teraz jest wyrzutkiem w więzieniu. To samo czeka Zełenskiego " - ocenił. Wołodin odniósł się do sytuacji, gdy w 2008 roku czasie rosyjskiej inwazji w mediach pojawiło się nagranie, na którym Saakaszwili zaczął nerwowo żyć własny krawat.

Miedwiediew: Za plecami Saakaszwilego stał kolektywny Zachód

15 lat od napadu Rosji na Gruzję

W nocy z 7 na 8 sierpnia 2008 roku doszło do napaści Rosji na Gruzję. Konflikt rozpoczął się po serii osetyjsko-rosyjskich prowokacji. Na skutek pięciodniowej wojny, Rosja doprowadziła do zablokowania wstąpienia Gruzji do NATO i przyczyniła się do utraty kontroli Gruzji nad separatystycznymi republikami Osetii Południowej i Abchazji.