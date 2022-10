Rosyjska propaganda, oskarżając Ukrainę o zorganizowanie "zamachu na most Krymski", pokazała dokument tożsamości Siemiona Khaidenko, który ma być rzekomym sprawcą ataku. Zdjęcie dowodu miały zamieścić rosyjskie media.

Most Krymski. Nieudana przeróbka zdjęcia z internetu

Tymczasem, jak informuje portal "Ukraińska Prawda", dokument nie jest prawdziwy - jest zmienionym w programie do obróbki graficznej zdjęciem przykładowego ukraińskiego dowodu osobistego z Wikipedii.

Niezależny serwis "Media detektor" ujawnił, że opublikowany przez Rosjan rzekomy dowód osobisty domniemanego terrorysty ma zmienione zdjęcie, imię i nazwisko oraz datę urodzenia jego posiadacza. Ale data ważności dokumentu, podpis właściciela, numer rekordu w systemie oraz seria dokumentu są takie same jak w Wikipedii. Co ciekawe seria dokumentu to dziewięć zer - dokładnie tak jak na przykładzie z internetowej encyklopedii.

Ponadto na powierzchni dokumentu dodano plamy krwi, które miały powstać "w wyniku ataku terrorystycznego".

"W rzeczywistości nie ma dowodów na udział Ukrainy w eksplozji na moście Krymskim. Ukraińskie władze również odrzuciły wszelkie oskarżenia w tym zakresie" - podkreślają ukraińscy dziennikarze.

Most Krymski. Rosjanie wskazują organizatora ataku

Wcześniej rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) oznajmiła, że organizatorem ataku na most łączący Rosję z Krymem jest szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow. Poinformowano również, że zatrzymano osiem osób, które uczestniczyły w przygotowaniach: Pięciu obywateli Rosji oraz trzy osoby z Ukrainy i Armenii.

Doniesienia te szybko zdementował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Jusow, który ocenił je jako "bzdurne".

- Cała działalność FSB i Komitetu Śledczego Rosji to bzdura. To są struktury fikcyjne, obsługujące reżim putinowski, dlatego nie będziemy komentować ich kolejnych oświadczeń - powiedział Jusow, cytowany przez portal Suspilne.

- Dziwne, że w rejonie Mostu Krymskiego nie znaleziono żadnej wizytówki - dodał.

Na moście łączącym anektowany Krym z terytorium Rosji doszło w sobotę rano do pożaru. Strona rosyjska podała potem informację o wybuchu samochodu ciężarowego, który spowodował zapalenie się cystern z paliwem na kolejowej części mostu. Prócz zniszczeń na kolejowej nitce mostu zniszczone są odcinki drogi na jednej z nitek samochodowych. Z opublikowanych zdjęć wynika, że część tej trasy runęła w wodę.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Otwierał go osobiście w 2018 roku Władimir Putin. Od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym br. połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.