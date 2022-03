Rosjanie wkroczyli do ukraińskiego miasta Aleszki

Oprac.: Jakub Krzywiecki Ukraina - Rosja

Rosyjscy żołnierze wkroczyli do Aleszek w obwodzie chersońskim. "Utrzymujcie porządek jak dotąd, nie mamy do was żadnego nastawienia" - przekazali lokalnym władzom. Aleszki leżą ok. 20 km od Chersonia.

Zdjęcie Kolumna rosyjskich żołnierzy / AA/ABACA/Abaca / East News