Rosyjskie władze mają podejmować takie działania z obawy przed napięciami społecznymi. Na samym początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę informowano bowiem, że żadna mobilizacja planowana w Rosji nie jest.





Wywiad brytyjski: Rosjanie starają się odroczyć kolejną powszechną mobilizację

Brytyjski wywiad informuje teraz, że rosyjskie Ministerstwo Obrony prowadzi rozbudowaną akcję, która ma na celu pozyskanie jak największej liczby ochotników. Według brytyjskich służb działania takie prowadzone są przez Rosjan na portalach społecznościowych i w telewizji. Nowe ogłoszenia mają pojawiać się także na bilbordach - wszystko po to, by zachęcić jak najwięcej osób do dobrowolnego wstąpienia do wojska.

Reklama

Reklamy odwołują się do wartości takich jak honor i męska duma, zachęcając "prawdziwych mężczyzn" do dołączenia do armii. W komunikatach podkreśla się jednocześnie korzyści finansowe związane z zaciągnięciem się do wojska.