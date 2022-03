Rosjanie uprowadzili kolejnego mera. "Trwają rozmowy"

Ukraina - Rosja Atak rakietowy koło Jaworowa w pobliżu Polski. Wielu zabitych i rannych

Żołnierze rosyjscy uprowadzili na Ukrainie mera kolejnego miasta, Dniprorudne w obwodzie zaporoskim - poinformował lokalny portal Nowyny DniproRudnoho.

"Uwaga! Mer został uprowadzony przez okupantów!" - powiadomił portal na Facebooku, apelując do mieszkańców o zgromadzenie się przy punkcie kontrolnym koło mostu.

Nieco później portal dodał, ze "z merem wszystko w porządku" i "trwają rozmowy". Dodano, że już nie trzeba się gromadzić.

Apel szefa MSZ Ukrainy

"Dziś rosyjscy zbrodniarze wojenni uprowadzili innego demokratycznie wybranego burmistrza Ukrainy, szefa Dnieprorudnego Jewhena Matwiejewa. Wzywam wszystkie państwa i organizacje międzynarodowe do powstrzymania rosyjskiego terroru przeciwko Ukrainie i demokracji" - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

W piątek został zatrzymany i uprowadzony przez siły rosyjskie mer innego miasta w obwodzie zaporoskim, Melitopolu. Okupujący Melitopol Rosjanie uznali, że pełniącą obowiązki mera tego miasta zostanie radna Hałyna Danylczenko. Prorosyjska polityk wystąpiła z apelem do mieszkańców, by "dostosowali się do nowej sytuacji".

