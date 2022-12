Do rosyjskiego ataku na odbity przez Ukrainę Chersoń doszło w sobotę 24 grudnia nad ranem.

Ukraina. Chersoń zaatakowany. Są ofiary i ranni

Jak poinformowały ukraińskie władze oraz zagraniczne agencje, w wyniku rosyjskiego ostrzału Chersonia zginęło co najmniej pięć osób, a 20 jest poszkodowanych.

"Wśród rannych jest dziewczynka w wieku sześciu lat" - powiadomił szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego Jarosław Januszewycz. Dziecko jest w szpitalu w ciężkim stanie, ma liczne rany odłamkowe.

Urzędnik podał również, że w ciągu doby region był ostrzeliwany 74-krotnie. Wróg używał artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych, moździerzy i czołgów.

"Przez cały dzień bezlitośnie ostrzeliwane były dzielnice mieszkalne Chersonia - miało miejsce 36 ostrzałów. Rosyjskie pociski trafiły w obiekt infrastruktury krytycznej, przedszkole, szkołę, szpital, sklepy, fabrykę, domy jednorodzinne i wielopiętrowe" - napisał Januszewycz.

W sobotę rano lokalne kanały w Telegramie poinformowały o kolejnych głośnych eksplozjach w Chersoniu.

Chersoń zaatakowany. Zełenski publikuje zdjęcia ofiar

Do sprawy ostrzału Chersonia odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"To nie jest drażliwa treść - to prawdziwe życie Ukrainy. Chersoń. W wigilię Bożego Narodzenia, w centralnej części miasta" - napisał ukraiński przywódca na Twitterze. Do wpisu załączył zdjęcia, na których widać ciała ofiar rosyjskiego ostrzału.

"To terror, zabijanie dla zastraszenia i przyjemności. Świat musi zobaczyć, z jakim absolutnym złem walczymy" - dodał Zełenski.